В Липецке за сутки от коронавируса скончались 14 человек

В Липецкой области за сутки зарегистрировали 332 новых случая заражения коронавирусом. По оперативным данным, за день в регионе умерли 14 человек с диагнозом «коронавирусная инфекция».

Одновременно с этим, за день в Липецкой области официально выздоровели 622 переболевших коронавирусом. Это почти в два раза больше, чем новых зараженных за сутки.

По данным регионального Роспотербнадзора, вакцинироваться от коронавируса в Липецкой области можно четырьмя вакцинами: Гам-Ковид-Вак (Спутник V), ЭпиВакКорона, КовиВак и Спутник Лайт. Врачи следят за состоянием вакцинированных после прививок – серьезных осложнений не было. Заболеваемость прошедший полный курс вакцинации в 60 раз ниже, чем у не привитых.

Все подробности о прививках от COVID-19 в Липецке можно узнать по телефону горячей линии: 8 800 450 48 48.