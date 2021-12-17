Под Липецком неделю ищут мужчину, нуждающегося в медицинской помощи

В Задонском районе Липецкой области пропал мужчина Фото: Поиск пропавших детей Липецк

В Липецкой области ищут 60-летнего мужчину. Степанищев Анатолий Васильевич пропал еще неделю назад, 10 декабря, в Задонском районе. Около 3.00 он вышел из дома в селе Болховское. Его все еще не нашли.

Как сообщили в ЛООО "Поиск пропавших детей", мужчина может быть дезориентирован. Он также нуждается в медицинской помощи.

Приметы: рост около 175 сантиметров, худощавого телосложения, лысоватый.

Был одет: куртка на меху темного цвета, вязаная шапка.

Просьба ко всем, кто видел Анатолия Степанищева или знает, где он может находиться, либо обладает любой ценной для поиска информацией, сообщить об этом по телефонам: 02 – полиция; 37-88-77, 8 (905) 681-05-18 - волонтеры, электронная почта: ppdlip@mail.ru