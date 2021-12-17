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Общество17 декабря 2021 13:09

В субботу более 30 улиц Липецка останутся без холодной воды

В некоторых домах краны пересохнут только у жителей верхних этажей
Юлия КЛЮЕВА
Юлия КЛЮЕВА
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В Липецке снова отключат воду

В Липецке снова отключат воду

Фото: Юлия КЛЮЕВА

В субботу, 18 декабря, в некоторых районах Липецка отключат холодную воду. По данным пресс-службы АО "ЛГЭК", с 10 утра до 8 часов вечера краны пересохнут по улицам Тельмана, 20, 21а; Балмочных, 1, 3, 5-7, 9-11, 14, 16, 32, 36, 38, 38а.

С 9 утра до полудня без холодной воды останутся жители верхних этажей по проспекту Победы, 91, 93, 93а, 95, 91а; с 10 утра до 3 часов дня - Неделина, 7, 15, 19, 27, 29, 31, 49.

С 10 утра до 8 часов вечера воду отключат в частном секторе по улицам Цимлянская, Партизанская, Новоселов, Лобачевского, Софьи Ковалевской, Спартака, Ильича, Севастопольская, Матросова, Панфилова, Ватутина, Зеленая, Ватутина, Зеленая, Украинская, Краснодонская, Олега Кошевого, Докучаева, Спортивная, Социалистическая, Целинная, переулки Парковый, Линейный, Сосновый, Садовый, 1-ый Театральный, 2-ой Театральный, Моторный, 2-ой Моторный.