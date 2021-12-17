В Липецке нашли подпольный склад с алкоголем: изъяли 2800 литров контрафакта

С 1 по 10 декабря в Липецкой области прошло оперативно-профилактическое мероприятие "Алкоголь". За эти дни полицейские проверили 125 розничных и оптовых объектов, изъяли из незаконного оборота более 9 тонн контрафактного спиртного, составили 59 протоколов об административных правонарушениях. Возбуждено 66 административных расследований, 6 уголовных дел.

А в Советском округе Липецка правоохранители обнаружили подпольный склад с немаркированным алкоголем, который реализуют в торговых точках. Как сообщили в пресс-службе регионального УМВД России, сотрудники органов изъяли 2 800 литров фальсификата.

В Чаплыгинском районе в отношении лиц, причастных к незаконному обороту алкоголя, возбудили уголовное дело по ч.1 ст.171.3 УК РФ "Незаконные производство или оборот этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции".

Всего же в 2021 году изъяли более 33 тонн контрафакта. В настоящее время сотрудники подразделения ЭБиПК выявили 32 преступления, связанных с незаконным оборотом спиртного. В 2020 году показатель был ниже - 23 преступления.