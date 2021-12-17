С начала года с улиц Липецка вывезли более 13,5 тыс. старых шин

С улиц Липецка продолжают вывозить старые автомобильные шины. С начала 2021 года специалисты собрали с городских дворов более 13,5 тыс. покрышек. Напомним, что отслужившие шины относятся к отходам 4 класса опасности. Их нельзя вывозить на полигоны, не рекомендуется использовать для благоустройства. Самый безопасный способ утилизации - переработка.

Как сообщили в пресс-службе мэрии, в каждом округе города отработана схема взаимодействия с УК и заключен контракт с утилизирующим предприятием. Как правило, шины складируют у контейнерных площадок. Когда их набирается много, сотрудники управляющей компании сообщают об этом в перерабатывающую организацию.

Старые покрышки вывозят безвозмездно. Из них делают резиновую крошку. Ее используют в химической промышленности. Также из крошки производят "мягкое покрытие" для детских и спортивных площадок.

Липчане могут сообщить о местах складирования шин по телефону 8-800-500-30-01, а также обратиться в территориальное управление: Советским округом – 30-94-94, Октябрьским округом – 23-03-52, Правобережным округом – 28-03-90, Левобережным округом – 43-17-20.