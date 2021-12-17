Число выздоровевших от коронавируса в Липецке на 17 декабря 2021 года составило 73 652 человек

В Липецкой области за сутки медики выписали 622 человек, переболевших коронавирусом Фото: Юлия КЛЮЕВА

Число выздоровевших от коронавируса в Липецке на 17 декабря 2021 года - медики выписали еще 622 человек за сутки. Напомним, что накануне лечение завершили 524 пациента. Всего выздоровели 73 652 липчанина.

С начала пандемии коронавирус выявили у 80 608 жителей региона. За сутки диагноз подтвердился у 332 человек. В Липецке - у 211. В Ельце - у 33. В Елецком районе - у 31. В Добринском районе заболели 13 человек. В Липецком - 11. В Лебедянском и Измалковском - по 6. В Усманском, Грязинском и Добровском районах по 4 новых случая. В Тербунском - 3. В Становлянском - 2. В Долгоруковском, Задонском, Краснинском и Хлевенском районах по 1 зараженному за сутки.

На больничном находятся 4 318 жителей области. Из них 314 пациентов госпитализировали. Остальные 4 004 остаются дома с легкой формой COVID-19. За все время пандемии умерли 2 638 человек.