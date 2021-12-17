В субботу в Липецкой области до +1 градуса, небольшие осадки

В субботу на дорогах гололедица Фото: Юлия КЛЮЕВА

В субботу, 18 декабря, в Липецкой области ожидается облачная погода. По данным Росгидрометцентра, небольшие осадки - снег и мокрый снег.

В темное время суток местами туман, на дорогах гололедица. Температура воздуха ночью и днем от 4 градусов мороза до 1 градуса тепла. Ветер северный 5-10 м/с. Атмосферное давление будет падать и составит 741 мм рт.ст.

В воскресенье, 19 декабря, в Липецке будет облачно и снежно. Ночью столбик термометра опустится до -4 градусов. Днем около 1 градуса выше ноля. С самого утра синоптики обещают снег. К вечеру - мокрый снег. Ветер южной четверти 12-14 м/с. Возможны порывы до 18 м/с. Атмосферное давление будет падать и составит 725 мм рт.ст.