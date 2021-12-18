Под Липецком уголовник обворовывал магазины с помощью 9-летнего пасынка

В Липецкой области поймали «гения криминального мира», который обеспечил себе надежное прикрытие в виде 9-летнего пасынка. 40-летний, ранее естественно неоднократно судимый, житель Ельца отличился тем, что обворовывал магазины, беря на «дело» третьеклассника.

По данным полиции, индивид складывал в рюкзак школьника продукты и алкоголь, после давал ребенку задание самостоятельно пронести краденный товар через кассу и уходил. Всего на счету «отца года» пять таких краж с октября по ноябрь.

Как сообщили в пресс-службе УМВД по Липецкой области, за соучастие отчим обещал мальчику купить самокат, игрушки и шоколад. Дело возбудили по 150 статье УК – вовлечение в преступление несовершеннолетнего. Рецидивист под стражей, ему грозит до пяти лет колонии.