Спасатели просят приготовиться к метели с сильными порывами ветра в Липецке

Спасатели предупреждают об опасной погоде в Липецке. На регион движется метель с сильными порывами ветра, снегопад ожидают в Липецке в воскресенье 19 декабря. По данным синоптиков, этой ночью начнется небольшой снег, который усилится днем. Помимо снегопада ожидается юго-западный со скоростью 8-13 метров в секунду, местами порывы ветра могут достигать 17 м/с.

Температура воздуха ночью 1-6 градусов ниже нуля, днем – от 2 градусов мороза до +3°С. Атмосферное давление упадет до 743 мм ртутного столба.

Городское управления по делам ГО и ЧС, предупреждает, что такая погода увеличивает риск возникновения ДТП, может вызвать перебои с электричеством, аварии на объектах ЖКХ и другие ЧС. Поэтому всем ответственным службам рекомендуют приготовиться, горожанам – соблюдать меры безопасности.