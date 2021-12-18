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Происшествия18 декабря 2021 13:39

На центральном рынке в Липецке утром сгорел киоск

Пожар потушили, никто не пострадал
Лия МУРАДЬЯН
Лия МУРАДЬЯН
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Пожар произошел этим утром, 18 декабря, на территории центрального рынка в Липецке. Киоск загорелся в районе уличных торговый киоск недалеко от основного павильона. Столб черного дыма было видно с разных районов города. На месте происшествия работали несколько отделений пожарных.

К счастью, никто не пострадал. Огонь быстро локализовали и ликвидировали, он не успел перекинуться на соседние торговые точки. Сам киоск выгорел. Теперь предприниматель подсчитывает ущерб, в эксперты устанавливают точную причину пожара.

МЧС просит граждан соблюдать правила пожарной безопасности, в случае возникновения ЧП звонить на телефоны службы спасения – «101», «112»