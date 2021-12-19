Кто из жителей Липецка останется без воды и электричества 20 декабря

Из-за проведения ремонта на сетях 20 декабря часть липчан попадет под отключение холодной воды. Так, с 10 утра до восьми вечера краны пересохнут по адресам:

- пр. Победы, 19а, 89, 91, 91а, 91б, 93, 93а, 93б, 95.

- б-р Шубина, 8а.

- ул. Механизаторов, 10.

- ул. Литейная, ул. Пожарского, ул. Стасова, ул. Арсеньева.

- с 10 до 13 часов ул. Московская, 57б.

- с 12 до 15 часов ул. Московская, 71, 73, 69.

Подвоз воды: по заявкам потребителей.

Кроме того, в понедельник с 9:00 до 15:00 прекратят подачу горячей воды жителям дома №32 по улице Дружбы.

Дополнительную информацию можно получить по телефонам: *175, 236-175.

Также 20 декабря в связи с проведения работ на электрических сетях временно приостановят подачу электроэнергии по адресам:

- с 09:00 до 16:00 ул. Валентины Терешковой, 3/2, 3/1, 5/1.

Для справок работает бесплатный круглосуточный телефон контакт-центра «Россети Центр» 8-800-220-0-220.