Житель Липецкой области пытался откупиться 30 тысячами рублей за повторное пьяное вождение

Следователи завершили расследование уголовного дела в отношении жителя Лебедяни. Об этом сообщила пресс-служба СУ СКР по Липецкой области. Его обвиняют в повторной пьяной езде и приготовлении к даче взятки.

По данным следствия, 28 сентября мужчина, которого уже лишили прав за нетрезвое вождение, вновь сел за руль в пьяном виде. Во время движения он врезался в автомобиль, который ехал спереди. При оформлении ДТП житель Лебедяни предложил сотрудникам ДПС взятку в 30 тысяч рублей. За эти деньги он просил не составлять протокол. Однако полицейские брать деньги отказались.

В ходе расследования обвиняемый вину признал и дал подробные показания. Следователи направили материалы уголовного дела в суд.