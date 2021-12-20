В ДТП с двумя иномарками в центре Липецка пострадали двое детей и женщина

В ДТП пострадала женщина с двумя детьми Фото: Пресс-служба ГИБДД Липецкой области.

ДТП с тремя пострадавшими случилось вечером 17 декабря на проспекте Победы в Липецке. Там столкнулись «Тойота» и «Киа». В аварии пострадали три пассажира второй иномарки – две детей, мальчики 7 и 2 лет, и 34-летняя женщина. Всех троих увезли в больницу. Предварительная причина – нарушение правил расположения на проезжей части.

В тот же день в Липецком районе на трассе Боринское – Хлевное столкнулись ИЖ с 31-летней женщиной за рулем, «Мерседес» с 28-летним водителем и «Ниссан», за рулем которого была 41-летняя женщина. В результате ДТП водителя первого автомобиля увезли в больницу. Предварительная причина аварии – выезд на встречную.

18 декабря на трассе «Дон» в Становлянском районе в 7 утра 34-летний водитель «Рено» въехал в КамАЗ с 26-летним водителем. Пострадали водитель и 34-летняя пассажирка иномарки – оба в больнице. Предварительная причина – нарушение бокового интервала.

Еще одно ДТП с КамАЗом произошло 19 декабря в на трассе «Дон» в Елецком районе около 9 утра. В грузовик влетела 20-летняя девушка на «Ниссане», которая теперь в больнице.

По данным ГИБДД региона всего за прошедшие трое суток, с 17 по 19 декабря, на дорогах области в 10 ДТП пострадали 15 человек.