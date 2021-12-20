В Липецке пять школ полностью закрыли на карантин по ОРВИ

В Липецке продолжают закрывать школы и классы на карантин из-за сезонной ситуации с ОРВИ. По данным городского департамента образования, с этого дня, 20 декабря, пять школ в Липецке полностью закрыли на карантин. Помимо этого закрыты отдельные классы почти в 50 школах города.

Всего на данный момент в режиме онлайн учатся 7899 школьников – 318 классом в 53 школах. В мэрии напомнили, что классы и школы переводят на дистанционное обучение, когда количество заболевших достигает 20% и более. Так в пресс-службе администрации города уточнили, что классов закрытых из-за коронавируса нет. Сейчас на больничном находятся 6400 детей – 10.8%. Среди педагогов болеют 150 человек – 4.9%. При этом родители могут сами перевести ребенка на домашнее обучение, написав заявление в школу.

Эпидемическая ситуация в детских садах Липецка остается стабильная.