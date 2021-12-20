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Общество20 декабря 2021 13:09

Под Липецком взорвали пять артиллерийских снарядов

Боеприпасы времен Великой Отечественной нашли в Воловском районе
Лия МУРАДЬЯН
Лия МУРАДЬЯН
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В Липецкой области продолжают находить опасные следы Великой отечественной войны. На этот раз пять артиллерийских снарядов калибра 76 мм обнаружили на территории Воловского района, в пяти километрах от села Ломигоры.

Как сообщили в пресс-службе УГПСС региона, снаряды уничтожили взрывотехники управления в этот понедельник, 20 ноября. Боеприпасы взорвали на полигоне в Тербунском районе в 3.5 километрах от села Васильевка.

Спасатели напоминают, что в случае подобных находок трогать и перемещать снаряды категорически запрещено. Нужно удалиться на безопасное расстояние и немедленно сообщить в службе спасения «112».