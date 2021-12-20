Спасатели предупреждают об аномальных холодах в Липецкой области

В Липецкую области врываются аномальные холода Фото: Юлия КЛЮЕВА

Спасатели разослали липчанам предупреждение. Со вторника, 21 декабря, до конца недели в Липецкой области ожидается аномально-холодная погода. Температура воздуха может колебаться от 10 до 22 градусов ниже ноля.

Чтобы предотвратить обморожение и переохлаждение организма, лучше долго не находиться на улице. Перед выходом из дома нужно плотно поесть. На морозе нельзя стоять на одном месте, прислоняться или садиться на холодную поверхность, особенно металлическую, чтобы не потерять тепло. Одежда должна быть объемной и многослойной.

К обморожению наиболее предрасположены нос, щеки, уши и пальцы. Украшения в мороз лучше оставить дома. Любой металл, остав, может вызвать обморожение. Курить и пить в такую погоду также не рекомендуется - никотин нарушает циркуляцию крови, а алкоголь расширяет сосуды, что ведет к потере тепла.

Первые симптомы обморожения - температура тела ниже 31 градуса, низкий пульс и артериальное давление, потеря сознания, расширенные зрачки. В таком случае следует незамедлительно обращаться к медикам.