В Липецкой области ищут мужчину Фото: общественный поисковый отряд «Лиза Алерт»

В Липецкой области более 3 месяцев ищут мужчину. 36-летний Казаченко Алексей Сергеевич пропал в Усмани. С 13 сентября о его местонахождении ничего не известно. Как сообщили в поисковом отряде "Лиза Алерт", требуется помощь добровольцев. Мужчина может находиться в любом районе.

Приметы: рост 184 сантиметра, худощавого телосложения, волосы русые, глаза серые.

Был одет: темные спортивные штаны, темные тапочки.

Просьба ко всем, кто видел Алексея Казаченко или знает, где он может находиться или обладает любой другой полезной для поиска информацией, сообщить об этом по телефонам: 02 - полиция; 8-800-700-54-52 - волонтеры отряда "Лиза Алерт" или "112" - номер вызова экстренных служб.