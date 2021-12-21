Липчан и гостей региона, которые прилетели из-за границы и не сдали тест на коронавирус, оштрафовали на 577000 рублей

Не все липчане и гости города после прибытия из-за рубежа сдают тест на коронавирус Фото: Юлия КЛЮЕВА

Роспотребнадзор по Липецкой области контролирует туристов, проходящих через границу в международном аэропорту "Липецк". Как уточнили в пресс-службе управления, в настоящее время в аэропорту нет сообщений со странами неблаголучными по циркуляции нового штамма коронавируса "Омикрон".

В 2021 году липецкий аэропорт принял 118 рейсов. В регион прилетели 19 890 человек. Выборочно протестировали 3 832 пассажиров, прибывших из-за границы. С 1 августа на территорию Липецкой области прибыло 26 007 человек. Из них 98 не сдали тест на коронавирус и не разместили информацию об этом на портале госуслуг. В отношении них составили 87 протоколов по ч.2 ст.6.3 КоАП РФ "Нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения". Туристов оштрафовали на 577 тыс. рублей.