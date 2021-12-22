В Липецкой области назначили нового заместителя губернатора

В администрации Липецкой области кадровые перестановки. Губернатор Игорь Артамонов назначил своим заместителем Ольгу Белоглазову. Как сообщили в пресс-службе областной администрации, новый вице-губернатор займет пост с 24 декабря.

Кроме этого упраздняется должность заместителя главы региона в представительстве Липецкой области при правительстве Российской Федерации.

До нынешнего назначения Ольга Белоглазова занимала должность начальника управления социальной политики. В качестве заместителя губернатора она будет отвечать за ту же социальную политику, ЗАГС и архивы. Здравоохранение все также курирует Александр Ильин.