Липчанин снова сел пьяным за руль и попал под уголовную статью

Липчанин, лишенный прав, вновь выпил и сел за руль Фото: Юлия КЛЮЕВА

На улице Космонавтов в Липецке автоинспекторы за нарушение ПДД остановили "Шевроле Ланос". Пообщавшись с 31-летним водителем, правоохранители заметили у него явные признаки опьянения. Они предложили ему пройти освидетельствование. Мужчина не стал сопротивляться. Результат - 0,99 мг/л.

Выяснилось, что липчанина ранее судили за угон машины. А в феврале этого года его поймали пьяным за рулем и без прав. Тогда его наказали арестом на 10 суток.

Как сообщили в пресс-службе УМВД России по Липецкой области, возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.264.1 УК РФ "Нарушение правил дорожного движения лицом, подвергнутым административному наказанию". Максимальное наказание по статье - до 2 лет лишения свободы. Иномарку изъяли и поместили на штрафстоянку.