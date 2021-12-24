МЧС предупреждает: в субботу в Липецкой области метель, сильный ветер

Липчан предупреждают о метели и снежных заносах Фото: Юлия КЛЮЕВА

Спасатели предупреждают липчан о непогоде. В течение ночи и дня субботы, 25 декабря, в Липецкой области ожидается сильный снег, метель. На дорогах снежные заносы. Порывы южного ветра могут достигать 15-20 м/с.

В темное время суток в регионе столбик термометра опустится до 12-17 градусов ниже ноля. Днем синоптики прогнозируют резкое потепление - до 0 градусов. Атмосферное давление будет падать и составит 746 мм рт.ст.

В воскресенье, 26 декабря, крепкие морозы вернутся вновь. Ночью в Липецке около -14 градусов. Днем до 7 градусов со знаком минус. Переменная облачность. Ветер юго-западный 8-10 м/с. Атмосферное давление составит 745 мм рт.ст.