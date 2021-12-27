Классы закрыты на карантин в 39 школах Липецка, 5 школ полностью на удаленке

Ситуация с гриппом и ОРВИ в Липецке остается нестабильная. По данным городского департамента, на этот день, 27 декабря, в Липецке полностью закрыты на карантин пять школ – №10, 16, 42, 46, 62. Кроме этого во многих школах закрыты отдельные классы. Всего на дистанционном обучении в Липецке на данный момент находятся 7223 школьника – 284 класса в 39 школах.

В пресс-службе мэрии отметили, что закрытых из-за коронавируса классов в Липецке нет. Всего на больничном находятся 10.2% липецких школьников и 3.6% педагогов – это 110 учителей.

При этом родители имеют право сами перевести ребенка на дистанционно обучение если опасаются за его здоровье. Для этого нужно написать заявление руководству школы.