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Общество27 декабря 2021 10:36

Классы закрыты на карантин в 39 школах Липецка, 5 школ полностью на удаленке

Закрытых из-за коронавируса классов нет
Лия МУРАДЬЯН
Лия МУРАДЬЯН
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Ситуация с гриппом и ОРВИ в Липецке остается нестабильная. По данным городского департамента, на этот день, 27 декабря, в Липецке полностью закрыты на карантин пять школ – №10, 16, 42, 46, 62. Кроме этого во многих школах закрыты отдельные классы. Всего на дистанционном обучении в Липецке на данный момент находятся 7223 школьника – 284 класса в 39 школах.

В пресс-службе мэрии отметили, что закрытых из-за коронавируса классов в Липецке нет. Всего на больничном находятся 10.2% липецких школьников и 3.6% педагогов – это 110 учителей.

При этом родители имеют право сами перевести ребенка на дистанционно обучение если опасаются за его здоровье. Для этого нужно написать заявление руководству школы.