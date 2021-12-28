Липчанка попросила у Деда Мороза палки для скандинавской ходьбы

Почта Деда Мороза будет работать в Липецке до 9 января Фото: Юлия КЛЮЕВА

Липецкий Дед Мороз ответил на тысячу новогодних писем. Но и это не предел, ведь послания от липчан продолжают поступать. Напомним, филиалы почты Деда Мороза располагаются у главной елки в парке Металлургов и рядом с путевым дворцом Петра Великого в Нижнем парке.

В письмах ребята пишут, что мечтают получить в подарок смартфоны, игрушки, ролики. Некоторые просят зимнего волшебника подарить им домашних животных. На чудо надеются не только дети, но и взрослые. Так, 59-летняя липчанка Любовь пожелала получить от Дедушки палки для скандинавской ходьбы.

Почта Деда Мороза будет работать до 9 января. На вновь поступившие письма сказочный герой ответит после 10 января. Кстати, в каждое ответное письмо волшебник кладет приятный подарок.