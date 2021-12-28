С Нового года липецким семьям с приемными детьми проиндексируют выплаты

Липецким семьям с приемными детьми проиндексируют выплаты с 1 января 2022 года Фото: Юлия КЛЮЕВА

С 1 января 2022 года в Липецке проиндексируют размеры выплат приемным родителям, на содержание приемных детей в семьях, а также на поддержку детей, воспитывающихся опекунами.

В зависимости от возраста ребенка выплаты составят: от 0 до 7 лет - 11 133 руб. 18 коп.; от 7 до 11 лет – 11 983 руб. 30 коп.; от 11 до 18 лет – 12 421 руб. 08 коп.

Увеличится размер вознаграждения приемным родителям: за одного приемного ребенка – 5 629 руб. 66 коп.; двух –7 825 руб. 98 коп.; трех – 10 007 руб. 46 коп.; четырех – 17 370 руб. 22 коп.; пяти – 19 712 руб. 82 коп.; шести – 21 749 руб. 08 коп.; семи – 23 930 руб. 56 коп.; восьми – 26 127 руб. 94 коп.

Более подробную информацию опекуны могут получить от специалиста городского управления опеки и охраны прав детства, который курирует семью. Липецким опекунам и приемным родителям напоминают, что до 1 февраля 2022 года нужно сдать отчет о хранении, использовании и управлении имуществом подопечного за 2021 год. Это можно сделать с 10 по 31 января по адресу: улица Советская, 7. Согласование времени приема документов по телефонам: 26-13-32, 26-13-29, 26-13-35 - Советский и Правобережный округ, 26-13-36, 26-13-37, 26-13-38 - Октябрьский и Левобережный округ.