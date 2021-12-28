В Липецке пенсионерка нашла на улице чужую карту и отправилась за покупками

В Липецке под статью о хищении попала безответственная пенсионерка, которая решила безнаказанно воспользоваться чужой невнимательностью. Сначала в полицию поступило сообщение от владельца банковской карты, с которой пропали деньги.

Стражи порядка оперативно определили, где совершались покупки и по камерам отследили того, кто пользовался картой. Женщину тут же объявили в розыск, а также попросили помощи очевидцев в установлении личности.

В итоге липчанку вычислили за пару часов. Как сообщили в пресс-службе УМВД по Липецкой области, подозреваемой оказалась 59-летняя жительница города. На допросе женщина пояснила, что просто нашла карту на улице и решила, что с ней можно отправиться по магазинам. Пенсионерка не видела ничего криминального в том, что отоваривается за чужой счет.

В полиции напоминают, что пользоваться чужими банковскими картами противозаконно, даже если их нашли на улице. В таких случаях карты нужно сдать в банк или позвонить в полицию.