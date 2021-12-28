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Происшествия28 декабря 2021 15:59

Липецкая чиновница подделала документы для родственников

И.о главы поселения обвиняют в служебном подлоге
Лия МУРАДЬЯН
Лия МУРАДЬЯН
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Чиновнице грозит до двух лет за служебный подлог

Чиновнице грозит до двух лет за служебный подлог

Фото: Лия МУРАДЬЯН

В Липецкой области под коррупционную статью попала исполняющая обязанности главы поселения в Лебедянском районе. По версии следствия, чиновница подделала выписку из похозяйственной книги, где указала ложный размер земельного участка. Липовая справка была необходима родственнице и.о. главы поселения.

Ложные сведения в официальном документе заметила районная прокуратура, которая и передала данные в следственный комитет. Как сообщили в пресс-службе СКР региона, дело возбудили по части 1 статьи 292 УК – служебный подлог.

Расследование только началось, в деталях преступления еще разбираются. На данном этапе чиновнице грозит вплоть до двух лет колонии.