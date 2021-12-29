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Происшествия29 декабря 2021 8:13

Все ДТП за сутки Липецкой области были только с пешеходами

В одной из аварий пострадал школьник
Лия МУРАДЬЯН
Лия МУРАДЬЯН
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ДТП с пешеходом в Ельце

ДТП с пешеходом в Ельце

Фото: Пресс-служба ГИБДД Липецкой области.

По данным ГИБДД региона, за прошедшие сутки, 28 декабря, на Дорогах Липецкой области в трех ДТП пострадали три человека – во всех случаях это были пешеходы.

Так в Ельце на улице 9 Декабря 43-летний мужчина за рулем «Лады Весты» сбил на «зебре» 13-летнего школьника. Обошлось без тяжелых травм. Мальчика увезли в больницу, подлечили и отправили домой.

Также в Ельце на улице Орджоникидзе 57-летний водитель автобуса ПАЗ сбил 26-летнего пешехода. Парню так же оказали помощь и отпустили.

В Задонске на улице Карла Маркса 24-летний парень на ВАЗ-2114 сбил вне пешеходного перехода мужчину. Пешеход в больнице, личность его пока неизвестна.