В Липецке не будут продлевать работу общественного транспорта в новогоднюю ночь

Как будут ездить автобусы в новогоднюю ночь Фото: Лия МУРАДЬЯН

В новогодние праздники в работу общественного транспорта в Липецке внесут изменения. По данным пресс-службы мэрии, 31 декабря автобусы и трамваи будут ездить по расписанию выходного дня - продлевать не будут.

1 января транспорт выйдет на линию в 5.30 утра. До 9 января автобусов на дорогах города станет меньше, в том числе от частных перевозчиков. Также из-за уменьшения пассажиропотока с 1 по 9 января сократят выпуск трамваев №1 - на 1 вагон. На маршруте №2 - на две единицы, 1 и 7 января.

Более подробную информацию о работе городского пассажирского транспорта можно узнать в центральной диспетчерской службе Липецка по телефону 31-00-82. Расписание автобусов и трамваев можно посмотреть на официальных сайтах МБУ "ЛГТК" и департамента транспорта.