Дальнобойщик из Словакии получил три года за смертельное ДТП под Липецком

В Липецкой области вынесли приговор 55-летнему гражданину Словацкой Республики за смертельное ДТП, которое произошло еще 7 марта 2017 года. Все случилось ночью на платном участке трассы М-4 «Дон». Согласно материалам дела, дальнобойщик ехал в сторону Москвы на грузовике «Ивеко» со скоростью 90 км/ч, когда сбил пешехода на дороге и влетел в другой грузовик. В этой аварии погибли пешеход и второй водитель «Ивеко», который находился на пассажирском сидении.

Дело возбудили по части 5 статьи 264 УК – нарушение ПДД, повлекшее смерть двух человек. Пока шло следствие, дальнобойщик покинул Россию. Его объявили в международный розыск и нашли только в сентябре 2020 года на территории Германии, откуда и передали российским правоохранителям.

Как сообщили в пресс-службе областной прокуратуры, подсудимый полностью признал вину и возместил ущерб семьям погибших. В итоге суд приговорил его к трем годам в колонии-поселении, а также лишил водительских прав на два года.