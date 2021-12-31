В Новогоднюю ночь в Липецке будет много снега и слегка морозно

Что ждет липчан в Новогоднюю ночь? Фото: Юлия КЛЮЕВА

Подошел к концу очередной год. 2021-ый порадовал липчан теплой весной, жарким летом, дождливой осенью и настоящей зимой - морозной, снежной. И в завершении погодных сюрпризов не ожидается.

В эту пятницу, 31 декабря, в Липецке облачно и около 3 градусов ниже ноля. После обеда синоптики обещают небольшой снег. Ветер южной четверти 6-8 м/с. Атмосферное давление - 746 мм рт.ст.

В Новогоднюю ночь в областном центре столбик термометра покажет -3 градуса. После боя курантов снег усилится и не будет останавливаться до вечера 1 января. Однако, днем может потеплеть до 0 градусов. Ветер южной четверти 7-9 м/с. Атмосферное давление будет падать и составит 735 мм рт.ст.