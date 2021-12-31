Новогоднее поздравление руководителей Липецка 2022

Руководители Липецка поздравили жителей города с Новым годом и Рождеством Фото: Юлия КЛЮЕВА

Мэр Липецка Евгения Уваркина и председатель Липецкого горсовета депутатов Александр Афанасьев поздравляют липчан с наступающими праздниками - Новым годом и Рождеством. Руководители областного центра отметили, что 2021 год был непростым, но не менее созидательным.

- Мы ремонтировали дороги, строили учреждения образования и спорта, благоустраивали общественные пространства, - подвели итоги Евгения Уваркина и Александр Афанасьев. - Сделали многое. Всё это – с вашей поддержкой и при вашем активном участии. И за это – огромное спасибо!

Руководители считают, что год тигра должен стать успешнее и принести еще больше достижений городу. Тем более, что в 2022-ом будут праздновать 350-летие Петра Первого, благодаря которому возник Липецк.

- Новый год – время надежд, перемен и исполнения самых заветных желаний. Пусть он станет для каждого успешным и позитивным! - обратились руководители к липчанам. - От всей души желаем вам крепкого здоровья и благополучия, пусть в ваших семьях царят гармония, любовь и уют.