Как будут работать коммунальные службы Липецка в новогодние праздники

В новогодние праздники, с 31 декабря по 9 января, липецкие коммуанльщиик будут работать в режиме повышенной готовности.

Как сообщили в пресс-службе РВК-Липецк, в компании утвердили график дежурств и бригады, которые будут работать круглосуточно. Также усилили охрану режимных объектов водоканала. На случай нештатных ситуаций наготове есть необходимая спецтехника и другие ресурсы.

Кроме этого, коммунальные службы просят липчан соблюдать культуру пользования водой, особенно 31 декабря, на которое приходится пик разбора воды. Все сообщения и жалобы на водоснабжение и водоотведения принимают по телефонам 175 и 236-175.