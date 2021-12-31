Новый каток у Звездного в Липецке этой ночью будет работать бесплатно

Новый каток у дворца спорта Звездный в Липецке этой ночью будет работать абсолютно бесплатно. Как сообщили в пресс-службе мэрии, покататься могут всех желающие, придя со своими коньками.

Ледовая площадка будет открыта для всех с этого вечера, 31 декабря с 19.00 до 3 часов утра 1 января. Прокат коньков работать не будет. Также катание разделят на сеансы – определенное количество человек на льду в определенный отрезок времени. Сеансы длятся по часу.

Напомним, что каток открылся 26 декабря. Его общая площадь около 2500 квадратных метров вокруг фонтана. Каток рассчитан на 170 человек одновременно.