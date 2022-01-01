В новогоднюю ночь в Липецкой области горели машины, дома и квартиры – погиб один человек

Новогодняя ночь, с 31 декабря на 1 января, в Липецкой области не обошлась без пожаров. В регионе горели автомобили, квартиры, частные дома и гаражи. К несчастью, были и погибшие. Так в селе Теплое Данковского района на улице Советской после полуночи 1 января загорелся жилой дом на три квартиры. С огнем боролись три отделения пожарных и спасателей.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Липецкой области, огонь уничтожил чердак, 40 м2 крыши и внутреннюю отделку квартиры на площади 68 м2. В пожаре погибла 67-летняя женщина. По предварительным данным экспертов, причиной пожара стало неосторожное обращение с огнем. По факту гибели человека проходит проверка.

Еще один человек пострадал в пожаре не улице Гагарина в Липецке. Квартира вспыхнула в четырехэтажном доме №21. На месте работали четыре отделения пожарных и спасатели. Эвакуировали пять человек. В пожаре пострадал 80-летний пенсионер. Предварительная причина та же – неосторожное обращение с огнем.