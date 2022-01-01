Новогодний снегопад в Липецке вывел на дороге почти 40 уборочных машин

Снег убирают 38 машин Фото: Лия МУРАДЬЯН

Погода не дала отдохнуть коммунальным службам. В первые часы Нового года на Липецк обрушился снегопад, который продолжается весь день. Как сообщили в пресс-службе мэрии, в новогоднюю ночь на улицы вывели 12 пескоразбрызгивателей. Сейчас на дорогах Липецка работают 38 машин: трактора, КамАЗы и наемная техника. Одни посыпают улицы, другие – собирают снег, третьи – вывозят.

Тротуары чистят около 50 дворников и 4 небольшие машины. Особое внимание уделяют частному сектору, чтобы в случае чего могли проехать скорая помощь и другие спецслужбы.

Вместе с тем дорожники просят липчан быть внимательней за рулем, не превышать скорость и не бросать машины вдоль проезжей части, чтобы не мешать уборке улиц.

Пожаловаться на неубранный снег можно в Инстаграм-аккаунте управления благоустройства @mbuupravlenie.