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Общество1 января 2022 10:57

Новогодний снегопад в Липецке вывел на дороге почти 40 уборочных машин

Липчан просят быть внимательней за рулем и не парковаться вдоль проезжей части
Лия МУРАДЬЯН
Лия МУРАДЬЯН
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Снег убирают 38 машин

Снег убирают 38 машин

Фото: Лия МУРАДЬЯН

Погода не дала отдохнуть коммунальным службам. В первые часы Нового года на Липецк обрушился снегопад, который продолжается весь день. Как сообщили в пресс-службе мэрии, в новогоднюю ночь на улицы вывели 12 пескоразбрызгивателей. Сейчас на дорогах Липецка работают 38 машин: трактора, КамАЗы и наемная техника. Одни посыпают улицы, другие – собирают снег, третьи – вывозят.

Тротуары чистят около 50 дворников и 4 небольшие машины. Особое внимание уделяют частному сектору, чтобы в случае чего могли проехать скорая помощь и другие спецслужбы.

Вместе с тем дорожники просят липчан быть внимательней за рулем, не превышать скорость и не бросать машины вдоль проезжей части, чтобы не мешать уборке улиц.

Пожаловаться на неубранный снег можно в Инстаграм-аккаунте управления благоустройства @mbuupravlenie.