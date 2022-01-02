С главной новогодней елки Ельца воруют игрушки, а рядом дрифтуют машины

Новогодние праздники продолжаются. Липчане с задором встретили 2022 год, вволю повеселившись в волшебную ночь. Однако, не все жители региона вели себя достойно. Глава Ельца Евгений Боровских рассказал на своей странице в соцсетях о негодяях, которые своровали игрушки с новогодней елки на площади Ленина.

- 1 января в 5 часов утра, после праздничной дискотеки, камерами видеонаблюдения было зафиксировано, как парень с девушкой сняли более 5 новогодних шаров с елки и убежали, - написал мэр. - И это уже не первый случай.

Полторы недели назад произошла аналогичная ситуация. Несколько ребят приехали из Липецка и сняли игрушки с елки на площади Ленина и в парке 40-летия Октября. Хулиганов нашли и возбудили дело об административном правонарушении. Парня с девушкой тоже ждет наказание. Информацию уже передали в полицию.

Еще Евгения Боровских возмутил водитель, дрифтующий на машине возле главной елки Ельца. Он тоже попал в объектив камеры. На видео - белая легковушка, которая ездит вокруг новогоднего дерева, резко тормозит, разворачивается. Занятие довольно опасное, ведь рядом находится не только елка, но и ходят люди. Глава Ельца предупредил, что такие случаи без внимания не оставят.