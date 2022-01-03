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Происшествия3 января 2022 13:59

Полицейские задержали липчан, выращивающих на даче элитные сорта конопли

Наркодилерам грозит до 15 лет тюрьмы
Юлия КЛЮЕВА
Юлия КЛЮЕВА
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Липецкие полицейские нашли дачу, где выращивали растительные наркотики

Липецкие полицейские нашли дачу, где выращивали растительные наркотики

Фото: Юлия КЛЮЕВА

В Липецке поймали очередных любителей наркотиков. Полицейские в ходе оперативно-розыскных мероприятий выявили участок, где в специально оборудованных теплицах выращивали элитные сорта конопли.

Как сообщили в пресс-службе регионального УМВД России, собственником территории оказался неработающий 46-летний липчанин. Запрещенной деятельностью он занимался не один. Его 26-летний сообщник распространял наркотики среди знакомых, отдавая их непосредственно из рук в руки.

Всего оперативники обнаружили и изъяли 973 г марихуаны и более 3 кг 200 г частей наркосодержащих растений, не дошедших до конечной стадии переработки. В отношении задержанных возбудили уголовные дела по ч.3 и 4 ст.228.1 УК РФ "Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а также незаконные сбыт или пересылка растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества". Злодеям грозит до 15 лет тюрьмы.