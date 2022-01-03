Во вторник в Липецкой области местами снег и до -11 градусов

Снегопады и резкое потепление в Липецкой области: что ждать от погоды на этой неделе Фото: Юлия КЛЮЕВА

Во вторник, 4 января, в Липецкой области ожидается облачная с прояснениями погода. По данным Росгидрометцентра, ночью умеренный, местами сильный снег. Ветер восточный. Столбик термометра опустится до -14 градусов.

Днем в регионе от 6 до 11 градусов мороза. Ветер северный 5-10 м/с. Синоптики обещают небольшой снегопад. Атмосферное давление будет падать, а потом расти и составит 739 мм рт.ст.

В среду, 5 января, в Липецке резко потеплеет. Ночью еще задержатся морозы - около 14 градусов ниже ноля. А днем начнется оттепель. К вечеру температура в областном центре поднимется до +3 градусов. Сначала будет валить снег, а после снег с дождем. Ветер южной четверти 8-13 м/с. Возможны порывы до 15 м/с. Атмосферное давление будет падать и составит 736 мм рт.ст.