В новогодние праздники липчанка зарезала своего мужа

Новый год - не всегда веселый праздник. К сожалению, именно в этот период особенно под действием алкогольных напитков случаются несчастья. Так, трагедия произошла накануне, 3 января, в Липецке.

В квартире дома по улице Жуковского 52-летняя женщина зарезала 53-летнего мужа. По данным следствия, во время конфликта она не менее 3 раз ударила ножом в грудную клетку супруга. От ранений несчастный скончался.

Как сообщили в пресс-службе регионального СКР, возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.105 УК РФ "Убийство". Липчанке грозит до 15 лет лишения свободы. Подозреваемую задержали. В настоящее время решается вопрос об избрании ей меры пресечения. Следователи устанавливают обстоятельства произошедшего, проводится судебно-медицинская экспертиза.