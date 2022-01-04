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Происшествия4 января 2022 9:53

В новогодние праздники липчанка зарезала своего мужа

Женщине грозит до 15 лет тюрьмы
Юлия КЛЮЕВА
Юлия КЛЮЕВА
Комментарии (1)Комментарии (1)(1)

Новый год - не всегда веселый праздник. К сожалению, именно в этот период особенно под действием алкогольных напитков случаются несчастья. Так, трагедия произошла накануне, 3 января, в Липецке.

В квартире дома по улице Жуковского 52-летняя женщина зарезала 53-летнего мужа. По данным следствия, во время конфликта она не менее 3 раз ударила ножом в грудную клетку супруга. От ранений несчастный скончался.

Как сообщили в пресс-службе регионального СКР, возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.105 УК РФ "Убийство". Липчанке грозит до 15 лет лишения свободы. Подозреваемую задержали. В настоящее время решается вопрос об избрании ей меры пресечения. Следователи устанавливают обстоятельства произошедшего, проводится судебно-медицинская экспертиза.