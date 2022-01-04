В Липецке с прошлого года ищут 63-летнего мужчину

В Липецке пропал мужчина Фото: общественный поисковый отряд «Лиза Алерт»

В Липецке ищут 63-летнего мужчину. Бордунов Владимир Иванович пропал еще в середине прошлого месяца. С 22 декабря о его местонахождении ничего не известно. Как сообщили в поисковом отряде Лиза Алерт, липчанин может находиться в любом районе областного центра. Кстати, отряду требуется помощь добровольцев.

Приметы: рост 180 сантиметров, худощавого телосложения, волосы темно-русые с проседью, глаза карие.

Был одет: черная куртка, черные брюки, серые кроссовки, черная шапка.

Просьба ко всем, кто видел Владимира Бордунова или знает, где он может находиться или обладает любой другой полезной для поиска информацией, сообщить об этом по телефонам: 02 - полиция; 8-800-700-54-52 - волонтеры или "112".