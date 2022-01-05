В Липецке рано утром подожгли иномарку

Иномарку подожгли на улице Циолковского Фото: Пресс-служба ГУ МЧС Липецкой области.

В Липецке пожар омрачил новогодние праздники владельцу «Ниссан Жук». Иномарка загорелась 4 января на улице Циолковского. Сообщение о пожаре поступило в МЧС в 3.34 утра.

С огнем боролись два отделения пожарных. Несмотря на оперативное прибытие, спасти машину не удалось. В результате сгорел моторный отсек и весь салон. Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС региона, по предварительным данным, причиной пожара стал поджог.

"Ниссан" тушили два отделения пожарных Фото: Пресс-служба ГУ МЧС Липецкой области.

Теперь по данному факту проводят проверку – выясняют подробности и ищут поджигателя.

Помимо этого за сутки в Липецке дважды горел мусор в многоквартирных домах. Оба пожара в подвалах произошли в домах № 46 и 48 по улице Стаханова. В первом случае возгорание произошло в мусоропроводе, во втором – в подвале. В обоих случаях причиной стало неосторожное обращение с огнем.

Люди ни в одном из пожаров не пострадали.