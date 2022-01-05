На борьбу с последствиями снегопада в Липецке вывели 130 дворников и 77 машин

В Липецке борются с последствиями снегопада Фото: Лия МУРАДЬЯН

Около полудня 5 января в Липецке начался сильный снегопад, к которому коммунальные службы оказались готовы. 13 машин для обработки улиц вывели в 11.30. Как сообщили в пресс-службе мэрии, к 15.30 технической солью и смесью обработали все улицы города. С 16.00 начали посыпать повторно. Одновременно магистралей вывозили убранный снег.

Всего на уборку снега вывели 130 дворников и 77 машин, включая наемные самосвалы, снегопогрузчики, тракторы, грейдеры и пескоразбрызгиватели.

Расчисткой дворов многоквартирных домов Липецка занимаются управляющие компании. Там работают 893 дворника и 75 тракторов. Коммунальщикам мешают только припаркованные во дворах машины.

Напомним, пожаловаться на неубранный снег и нечищеные дороги можно в Единую диспетчерскую службу по телефону 8-800-450-48-48.