В ДТП с тремя машинами под Липецком погиб сотрудник полиции

В Липецкой области возбудили уголовное дело по факту трагического ДТП с участием трех машин. Авария произошла в последний день ушедшего года, 31 декабря, на трассе Чаплыгин – Лев Толстой, где столкнулись «ВАЗ-21093», ГАЗель и «Тойота».

По данным следствия, 20-летний водитель ВАЗа не выдержал дистанцию и влетел в ехавшую впереди ГАЗель, от удара грузовик вынесло на встречную, где на «Тойоте» ехал оперативный дежурный Данковского отдела полиции. Майор скончался на месте ДТП. Также пострадали два пассажира ВАЗа.

Как сообщили в пресс-службе СКР региона, по факту ДТП возбудили уголовное дело по части 3 статьи 264 УК – нарушение ПДД, повлекшее смерть.