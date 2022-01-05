Отсидевшая за убийство мужа липчанка зарезала соседа за новогодним столом

В Липецкой области задержали опасную рецидивистку. Тяжкое преступление произошло 31 декабря в селе Преображеновка Добровского района. Там в доме на улице Мичуринская нашли тело 68-летнего мужчины с перерезанным горлом.

В ходе расследования выяснилось, что к зверскому убийству причастна 43-летняя соседка пенсионера. Липчанка уже имеет судимость за убийство мужа в состоянии аффекта.

По версии следствия, женщина с сожителем зашла в гости к соседу, чтобы проводить уходящий год и встретить новый. Во время застолья пьяная соседка припомнила пенсионеру старую обиду, набросилась, повалила на пол и воткнула в шею кухонный нож. Все происходило на глазах у ее любовника.

После чего любовники спокойно ушли, оставив соседа истекать кровью. Нож взяли с собой и выбросили по дороге. Дело возбудили по 105 статье УК – убийство. Как сообщили в пресс-службе СУ СК Липецкой области, задержанная во всем созналась, на время следствия ее заключили под стражу.