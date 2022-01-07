В частном секторе Липецка отключат воду в субботу

Коммунальные службы предупреждают липчан о плановом отключении воды в субботу, 8 декабря. Как сообщает пресс-служба «РВК-Липецк», питьевой воды не будет почти весь день, с 10 утра до 20.00, преимущественно на улицах частного сектора. Это связано с ремонтом водопровода на улице Гоголя.

Воду отключат в домах по улицам и переулкам: Балакирева, Юных Натуралистов, Перова, Гоголя и переулок Яблочкина. Воду будут подвозить по заявкам потребителей. Коммунальщики предупреждают, что после окончания работ вода может течь мутная и просят отнестись с пониманием. Более подробно об отключениях можно узнать по телефонам:175, 236-175.