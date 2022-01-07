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Происшествия7 января 2022 15:13

В лобовом ДТП с фурой под Липецком погиб водитель «ВАЗа»

Жуткая авария произошла на трассе в районе села Боринское
Лия МУРАДЬЯН
Лия МУРАДЬЯН
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Серьезная авария произошла этим днем, 7 января, на трассе в районе села Боринское под Липецком. Там столкнулись ВАЗ-2114 и грузовой автомобиль «Даф». Последствия аварии сняли на камеру проезжавшие мимо очевидцы. Суда по записи, водитель «четырнадцатой» выехал на встречную полосу, где угодил под фуру лоб в лоб.

Удар был такой силы, что ВАЗ превратился в груду искореженного металла. На месте работали спасатели, сотрудники полиции и скорая. По словам очевидцев, водитель легковушки скончался.

Как именно произошла авария и кто стал ее виновником, разбирались сотрудники ГИБДД.