В лобовом ДТП с фурой под Липецком погиб водитель «ВАЗа»

Серьезная авария произошла этим днем, 7 января, на трассе в районе села Боринское под Липецком. Там столкнулись ВАЗ-2114 и грузовой автомобиль «Даф». Последствия аварии сняли на камеру проезжавшие мимо очевидцы. Суда по записи, водитель «четырнадцатой» выехал на встречную полосу, где угодил под фуру лоб в лоб.

Удар был такой силы, что ВАЗ превратился в груду искореженного металла. На месте работали спасатели, сотрудники полиции и скорая. По словам очевидцев, водитель легковушки скончался.

Как именно произошла авария и кто стал ее виновником, разбирались сотрудники ГИБДД.