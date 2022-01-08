Липчанин угнал иномарку возлюбленной, попал в ДТП и сбежал

Липчанин угнал иномарку сожительницы и попал в ДТП Фото: Пресс-служба УМВД Липецкой области.

В Липецке будут судить 36-летнего мужчину. Его обвиняют в совершении преступления по ч.1 ст.166 УК РФ "Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения".

Как сообщили в пресс-службе регионального УГИБДД, еще в ноябре 2019 года в отдел полиции обратился 64-летний липчанин. Он сообщил, что неизвестный угнал у него автомобиль "Тойота". В тот день мужчина отвез дочь на рынок - у той своя торговая точка. Он отошел по делам, оставив ключи в машине. Было холодно, поэтому девушка запустила двигатель. Вдруг к ней подошел сожитель. Пара начала ругаться. Словесную перепалку пресек покупатель. Липчанка переключилась на него, а сожитель сел на водительское место и уехал.

Девушка, увидев это, остановила первую попавшуюся машину и начала преследовать "Тойоту". Проезжая по улице Циолковского, она увидела ДТП с тремя автомобилями, в том числе с иномаркой отца. Очевидцы сообщили, что сожитель сбежал.

Полицейские задержали подозреваемого. В настоящее время уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направили в суд. Кстати, мужчина накопил 46 административных штрафов. С августа 2018 года по ноябрь 2019 года он более 120 раз нарушил Правила дорожного движения. Общая сумма задолженности - свыше 80 тыс. рублей.