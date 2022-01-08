В воскресенье жители частного сектора в Липецке останутся без воды

В Липецке отключат воду Фото: Юлия КЛЮЕВА

В воскресенье, 9 января, в Липецке отключат холодную воду. Причина тому - коммунальные работы.

Так, с 10 утра до 8 часов вечера краны пересохнут в частном секторе по улицам Буденного, Небесная, Зоологическая, Речная, Смоленская, Сенная, Садовая, Полярная, Сырская, переулок Рядовой. Специалисты будут устранять утечку на водопроводе диаметром 100 мм.

Как сообщили в пресс-службе "РВК-Липецк", после включения вода может быть мутной некоторое время. Воду подвезут по заявкам липчан. Более подробную информацию можно получить по телефонам 175 и 236-175.

Напомним, что с 1 января 2022 года услуги водоснабжения и водоотведения жителям областного центра оказывает ООО "РВК-Липецк".