В воскресенье в Липецкой области до 7 градусов мороза и небольшой снег

Воскресенье в Липецкой области будет снежным и морозным Фото: Юлия КЛЮЕВА

В воскресенье, 9 января, в Липецкой области будет облачно с прояснениями. Ночью от 9 до 14 градусов мороза. Ветер юго-восточный 5-10 м/с. Преимущественно без осадков.

Днем в регионе до 7 градусов ниже ноля. Ветер усилится до 9-14 м/с. Небольшой, местами умеренный снег. Атмосферное давление будет падать и составит 749 мм рт.ст.

В понедельник, 10 января, мороз ослабнет. В темное время суток столбик термометра покажет -4 градуса. Днем в Липецке около 2 градусов со знаком минус. Синоптики прогнозируют пасмурный, но снежный день. Ветер южный 6-9 м/с. Атмосферное давление составит 747 мм рт.ст.

Долгота дня - 7 часов 59 часов. Солнце поднимается над горизонтом в 8.29. Заход - в 16.29.