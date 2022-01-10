На трассе под Липецком водитель иномарки сбил двух пешеходов, один погиб

ДТП в Лебедянском районе Фото: Пресс-служба ГИБДД Липецкой области.

По данным ГИБДД региона, за три дня, с 7 по 9 января, на дорогах Липецкой области в семи ДТП пострадали 11 человек и двое погибли. В частности стали известны подробности ДТП с фурой 7 января в селе Боринское, где ВАЗ-2114 влетел в ДАФ. 24-летний водитель ВАЗа скончался на месте. По предварительным данным, причиной стало нарушение правил расположения на проезжей части.

8 января в Усмани на улице Ленина столкнулись «Гранта» и «Приора». Пострадали 44-летний водитель «Гранты» и четыре пассажира второй «Лады». Причина та же, что и в первом случае.

Не обошлось без ДТП с пешеходами. 9 января на трассе Воскресенское – Данков в Данковском районе не справился с управлением 48-летний водитель «Мицубиси» и сбил двух пешеходов. 61-летний мужчина погиб на месте, второго пешехода, 60 лет, увезли в больницу. Причина – скорость.

В тот же день на трассе Липецк – Данков в Лебедянском районе столкнулись «Хендай» и микроавтобус «Ивеко». В пострадала полуторагодовалая девочка в легковушке, ребенок был в детском кресле. Сейчас девочка находится в больнице. Предварительная причина ДТП – нарушение очередности проезда.